Ajax met een been in finale Europa League na 4-1 zege op Lyon

Olympique Lyon wilde wel maar kon klaarblijkelijk niet op tegen de kracht van Ajax. Het was voor de Ajacieden de avond van de eeuw. Ajax won met 4-1 van Lyon en wie had dat ooit durven dromen, vooraf was je voor gek verklaard.

Eerste helft

In de eerste helft had Ajax even wat opstartproblemen maar al snel begon het te lopen als een malle. Ajax speelde met vlagen alsof er voorin Messi en Neymar stonden met als kers op de taart Dolberg als Luis Suarez. Een vroege goal dan ook van Bertrand Traore uit een vrije trap van Hakim Ziyech was dan ook onvermijdelijk voor Lyon. De club was zo versteend en verbaasd over de kracht van dit jonge Ajax dat de Amsterdammers er geheel overheen konden stoten in de rest van de wedstrijd.

En daarna volgde al gauw de 2-0 van Kasper Dolberg: een mooie lage volley, de keeper van Lyon werd geheel kansloos gelaten en ook de coach stond op springen. Het zal dan ook niemand verbazen dat de fans van Lyon eigenlijk al heel vroeg weg wilden.

Tweede helft

Ajax ging gewoon weer door in de tweede helft aan een sterke pot. Wel iets meer laconiek maar dat mocht de 3-0 van Amin Younes niet verpesten: de bal ging een meter of de lijn en de grensrechter keurde de goal goed. Ajax zakte daarna iets in en liet Mathieu Valbuena de 3-1 maken. Vervolgens kon het ook nog weleens 3-2 worden maar dat liet Ajax niet gebeuren. Vervolgens zorgde Hakim Ziyech met een wereldpass (wat hij wel vaker deed tegen Lyon) voor de 4-1 met een goal van Bertrand Traore.

Ajax speelde een absolute droomwedstrijd. Vooraf zou je absoluut voor gek zijn verklaard. Dit is voor iedereen de meest absurde wedstrijd van dit seizoen, wellicht deze eeuw. Zelden hebben we iets meegemaakt wat hieraan kan tippen omtrent het Nederlandse voetbal. Ajax zal morgenochtend wellicht overal op de voorpagina staan, niet alleen in Nederland.

