Mulder: Advocaat komt met niks nieuws, hij is wel goede crisismanager

Maar ook plaatst Mulder een kleine kanttekening bij het aanstellen van Advocaat als bondscoach, 'Aan scherpte ontbreekt het Advocaat niet en hij is mee met het moderne voetbal. Maar hij zou al voor de derde keer bondscoach worden en we zouden niets vernieuwends krijgen. Hij is ook al bijna zeventig en misschien moet je aan de lange termijn denken,' aldus Mulder in gesprek met Forza.

Advocaat moet bij Oranje direct successen gaan boeken en wordt gezien als crisismanager, daarover is Mulder het eens. 'Als crisismanager zou Advocaat passen. Hij is even assistent geweest van (ex-bondscoach) Danny Blind en toen kwam er schwung in de ploeg. Hij kan iets in de ploeg brengen dat de boel wakker schudt. Dat hebben we nodig.'

Advocaat zal niet voor juni aantreden als bondscoach, dan luidt nog steeds de vraag of Gullit zijn rechterhand gaat worden.

