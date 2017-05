Bosz: 'Het zijn alleen maar doemdenkers, die ik nu de mond snoer'

Waar Bosz nog een woordje Frans kon, liet hij op de persconferentie een aantal vragen in het Frans uit. De oefenmeester van Ajax ziet kansen, maar weet ook dat er twee hele verschillende teams aan de aftrap komen. 'Elke ploeg heeft zijn eigen DNA. Wij proberen zelf altijd het spel te maken, Lyon speelt liever op de counter. Dus wat dat betreft zijn we niet hetzelfde.'

Eerder kon iedereen het duel tussen Lyon en AZ al aanschouwen, maar toch ziet Bosz zeker kansen voor Ajax. 'We hebben ze goed geanalyseerd en ik zie zeker kansen. Maar daarvoor moeten we wel een heel hoog niveau halen. Tegen Schalke hebben we gezien dat een 2-0 overwinning nog in gevaar kan komen. Dus we zullen echt twee wedstrijden top moeten zijn.'

Bij Ajax is er niemand die ervaring heeft om een halve finale te spelen, toch denkt Bosz dat zijn elftal kan omgaan met de druk die het met zich meebrengt. 'Dit is een geweldige ervaring, je moet het een keer meemaken. We hebben wel meer wedstrijden gespeeld met een vergelijkbare druk, zoals tegen Schalke en Feyenoord. Toen stonden we er ook.'

Pessimisme

Bosz vindt het fijn dat er eindelijk weer eens een Nederlandse club in de halve finale van een Europees toernooi staat. 'Dit is ontzettend goed voor het Nederlandse voetbal. We hebben heel lang gedacht dat Nederland niet meer op dit niveau actief kon zijn. Laat staan dat het mogelijk is om een finale te bereiken. Er waren een hoop doemdenkers die dachten dat het niet kon. Ik wil juist kijken naar wat er wél kan.'

Lyon zonder Lacazette

Mogelijk kan Lyon toch beschikken over goalgetter Lacazette, maar daar wil Bosz niet teveel naar kijken. 'We weten het niet, dus ga ik er me ook geen zorgen over maken', vertelde hij nonchalant over de spits, die na blessureleed op de weg terug is en verrassenderwijs in de selectie werd opgenomen. 'De ploeg is op beide scenario's voorbereid, verder zien we het morgen wel. Jij weet het niet, ik weet het niet, dus waarom zou ik me er druk over maken.'

