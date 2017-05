Nu Feyenoord op de rand van het kampioenschap staat en volgend seizoen de Champions League in kan gaan, lijkt Vilhena bij de Rotterdamse grootmacht zijn contract te gaan verlengen. Samen met zijn maatje El Ahmadi groeit Vilhena uit tot het hart van het elftal.

Er is genoeg belangstelling uit het buitenland, maar de Champions League houdt Vilhena toch nog in Rotterdam. Het hoogste podium heeft hij nog niet gehad, dus bijtekenen wil Vilhena maar al te graag.

Achter de schermen

Eerder waren zijn teamgenoten Terence Kongolo, Rick Karsdorp, Karim El Ahmadi en Bilal Basaçikoglu die al bijtekende bij Feyenoord. Terwijl spits Jørgensen al langer vast ligt en Toornstra bij het behalen van de titel ook langer vastgelegd lijkt te gaan worden.

Twijfelgevallen

Dan is er nog geen duidelijkheid over Elia, of hij zijn contract wil verlengen is nog onduidelijk. Ook Berghuis zal in eerste instantie teruggaan naar Engeland, maar Feyenoord zal alles op alles zetten om hem nog een jaar te huren van Watford. Doelman Brad Jones is nog een groot vraagteken, terwijl Vermeer staat te springen.

Reageer op Feyenoord legt sterkhouder Vilhena langer vast