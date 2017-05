Monaco trainer Jardim: 'Wij kunnen ook in Turijn gewoon scoren'

'In deze halve finale zit veel,' aldus Monaco trainer Jardim in de persconferentie in aanloop naar het treffen met Juventus. 'Het is een avontuur, maar tegelijkertijd ook het resultaat van het werk van de afgelopen tien maanden.'

Op weg naar de finale in Cardiff, speelt Monaco woensdagavond eerst op eigen veld tegen Juventus. Een tegentreffer wordt niet als doodsteek gezien, 'We hebben drie keer gescoord in Dortmund, drie keer in Manchester en nog een paar bij Tottenham.'

De finale is voor Monaco in zicht, en dat terwijl het in eerste instantie twee rondes moest overleven in uberhaupt in de Champions League te geraken. 'We zullen dus zestien of zeventien Europese duels spelen dit seizoen.'

Jardim weet waar de krachten van Juventus liggen, maar vreest nergens voor. 'Ze hebben een cultuur van winnen. Ze staan goed georganiseerd en verdedigen goed. Maar ook in de aanval zijn ze sterk. Ze hebben maar één, twee kansen nodig om één keer te scoren. Ze maken het klinisch af en zijn ook erg goed bij spelhervattingen.'

Jardim weet dat er een nieuwe uitdaging ligt om de finale van de Champions League te halen. 'Juventus is een heel andere ploeg dan Borussia Dortmund en Manchester City. Die clubs zijn meer offensief ingesteld en minder gefocust op de defensie. We moeten extra aandacht besteden aan de omschakeling. Want als ze staan, dan is het moeilijk om er door te komen. We moeten de bal snel naar voren brengen.'

