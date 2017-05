De Portugees was goed voor alle drie de doelpunten in het Santiago Bernabeu, toch is Simeone opvallend optimistisch voor de return van volgende week in het eigen stadion. 'De eerste helft was gewoon niet goed. Niet van onze kant, maar ook van Real Madrid niet. Wij kregen een goede kans via Kévin Gameiro, maar Keylor Navas redde goed. Na rust hadden wij het meeste balbezit, zonder kansen te creëren. Real maakte goed gebruik van de ruimte die ontstond.'

'Voetbal blijft een prachtig spel waarin alles kan gebeuren, Ik denk dat we nog steeds een kans hebben om de finale te bereiken. Ik heb de ploeg verteld dat we dit zo snel mogelijk moeten vergeten. In het voetbal is alles mogelijk. Het wordt zeer, zeer moeilijk, maar het blijft voetbal. Er zijn gekkere dingen gebeurd. We gaan er tot de laatste snik alles aan doen om het te halen.'

Simeone liet zich niet kennen en toonde zich een waardig verliezer, 'Real Madrid was vandaag beter en verdient de felicitaties. Zij maakten hun kansen wel af. Wij spelen zaterdag weer een belangrijke wedstrijd tegen Eibar en daarna gaan we vol voor onze kansen in de return. Hoe ik me voel? Rustig. Het lijkt een onmogelijke opgave, maar wij zijn Atlético Madrid en kunnen het onmogelijke mogelijk maken.'

Verdediger Savic sluit zich dan ook aan bij de woorden van zijn oefenmeester, 'We wilden vandaag op een andere manier spelen om hoe dan ook te scoren, maar nu wordt het wel heel moeilijk omdat we met 3-0 verloren hebben en geen uitdoelpunt gemaakt hebben. Maar wij blijven optimistisch tot het einde, we kunnen deze nederlaag nog wegpoetsen.'

Reageer op Simeone houdt hoop voor return na 3-0 nederlaag tegen rivaal Real