Neres wordt al vergeleken met Barcelona ster Neymar

Voor Ajax was David Neres de duurste buitenlandse transfer ooit in de Eredivisie, net als bij PSV dat destijds Kezman was. Neres gelooft wel in een rooskleurige toekomst bij Ajax en wil zich laten zien aan het grote publiek.

Neres zal als eerste doel hebben om de topscorerslijst te gaan bestormen, iets waar Suarez vroeger bij Ajax alleen zover wist te prijken om daar bovenaan te komen. De eerste maanden van Neres bij Ajax worden al vergeleken met Suarez.

Ajax had Neres al vroeg in het vizier, desondanks zijn schouderblessure kon Neres bij Sao Paulo niet echt doorbreken. Toch lijkt Ajax de vergelijking al te maken met de landgenoot Neymar. Zijn doelpunt tegen Feyenoord en zijn optreden in de Europa League met Ajax doet veel beloven.

'Hij ziet steeds beter hoe we willen pressen, Het begint bij de aanvallers, hij maakt veel progressie. Neres heeft een uitstekende techniek, is een slimme voetballer en pikt dingen snel op.' Aldus oefenmeester Bosz. 'Bovendien heeft hij een uitstekende steekpass. Zelfs tijdens sprintjes verbaast hij me. Dat is best mooi, toch?'

Woensdagavond in het heenduel van de halve finale Europa League kan Neres zijn kunsten opnieuw laten zien op het hoge podium.

