Ten Cate liet journalist bewust telefoongesprek afluisteren

Martijn Krabbendam van VI zocht Ten Cate op In Abu Dhabi, terwijl Van Breukelen telefonisch contact zocht met Ten Cate, kon Krabbendam dus alles volgen. Ten Cate liet toen weten dat hij nog niet zeker was over een stap naar Oranje, dat terwijl Van Breukelen hem al als bondscoach wilde aanstellen.

'Als jij dit allemaal niet zou hebben meegekregen, had je me nooit geloofd. Sterker: dan had niemand mij ooit nog geloofd. Dan was het mijn woord geweest tegen dat van de KNVB. Ik ben nu dan wel geen bondscoach geworden, maar mijn integriteit is in ieder geval gered.'

'Ik wil nog wel gewoon met mijn vrienden in Amsterdam wat kunnen gaan drinken, zonder dat ik voor leugenaar word uitgemaakt. Ik wil wel dat ik mijn vrouw en kinderen recht in de ogen kan aankijken, dat zij niet worden geconfronteerd met verhalen dat hun man of vader liegt. Ik kon niet anders.'

