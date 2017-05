Zaakwaarnemer Eriksen laait transfergeruchten op

Maar de zaakwaarnemer van Eriksen liet tegenover het Deense BT weten: 'Ik reageer liever niet over wat de kranten schrijven over zijn toekomst. Christian is gefocust op het spelen van zijn wedstrijden, dat is het enige wat hij nu wil doen.'

De 25-jarige Eriksen is bezig aan een sterk seizoen, een gerucht als dit is dan ook niet wonderbaarlijk. 'Maar we laten die geruchten voor wat ze zijn. Zelfs nu hij belangrijke goals maakt en zijn kwaliteiten om teamgenoten te laten scoren misschien wel beter zijn dan die van anderen.'

'Christian wil gewoon belangrijk zijn voor het team. Dat is het enige wat voor hem telt.'

