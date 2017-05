Davy Klaassen: Ik ben niet bezig met transfer of wat dan ook

In de Italiaanse derby dook de naam op van zaakwaarnemer Sören Lerby van Klaassen, die aangaf dat Klaassen volgend seizoen zal vertrekken bij Ajax. Maar het management van Klaassen spreekt dat direct tegen. 'Ik word een beetje moe van die vraag. De uitspraken van Lerby kloppen niet. Het is uit z'n verband gerukt.'

Wat er wordt geschreven over de toekomst van Klaassen, kan hij weinig mee. 'Maar ik kan daar niet zo veel mee. Ik wil gewoon voetballen. Ik ben er niet mee bezig, want ik kan er niks aan doen.'

Momenteel bereidt Ajax zich voor op het heenduel van de halve finale Europa League tegen Lyon van woensdagavond, 'Dit is zo lang geleden voor deze club. Ik heb van mijn vader gehoord hoe het vroeger was en nu mag ik het zelf gaan meemaken. Dat is heel speciaal en het geeft me een heel trots gevoel.'

