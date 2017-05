De Roon: 'Helemaal klaar met die fopduik van Sané, hij zocht het bewust op'

Maar die strafschop had volgens De Roon helemaal niet gegeven mogen worden, de scheidsrechter trapte echter in de fopduik van aanvaller Sane van Manchester City. 'Ik vond dit een ongelooflijk besluit van de scheidsrechter, Ik was er direct bij betrokken, ik vond dit absoluut geen penalty,' aldus De Roon tegenover de media.

'Als ik hem zou hebben geraakt zou ik het nooit ontkennen, maar dit vond ik echt ongelooflijk. Natuurlijk stak ik mijn been een beetje uit, omdat ik een eventuele voorzet wilde blokkeren. Maar als je ziet waar de bal is… Hij verloor de bal, dus valt hij tegen mij aan. Ik kon geen kant op, omdat ik daar stond. Als ik hem nou tackle of zo, dan zou ik zeggen dat het een penalty was. Maar ik kon nergens naar toe.'

Scheidsrechter Friend tuimde met beide benen in de fopduik van Sane, 'Hij deed het slim, maar ik denk dat een scheidsrechter moet weten of iemand zo slim is om iets uit een situatie te willen halen. Ik ben in de maling genomen. Natuurlijk voelt dit oneerlijk. Ik kon er niets aan doen. De scheidsrechter had er duidelijk zicht op. Ik heb hem verteld dat hij zou zien dat het geen penalty was als hij het terug zou kijken.'

