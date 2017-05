'Er zijn kansen in het eerste elftal voor spelers van zeventien, achtien en negentien jaar oud bij Alax, als ze het talent, het doorzettingsvermogen en de tactische kwaliteiten hebben,' laat V.d Sar weten op de website van de UEFA.

'Sir Alex Ferguson vertelde ooit bij Manchester United over een bepaalde speler: 'Ja, hij is een grote belofte, een geweldig talent', en die jongen was 23 jaar oud. Onze aanvoerder is 23 en hij 150 wedstrijden in het eerste team gespeeld en speelt voor het nationale elftal. Dat zijn de kansen die Ajax biedt.'

V.d Sar weet als geen ander dat er druk is vanuit het thuissupport, maar niet alleen de winst telt mee ook de speelstijl is tegenwoordig belangrijk. 'Er is niets mis met druk, toch? Dat is ook hoe we onze spelers opleiden: je bent een Ajax-speler, dus gedraag je ook zo.'

'Er wordt verwacht dat je creatief bent, aanvallend voetbal speelt en de kenwaarden van Ajax op het veld laat zien. Mensen willen vermaakt worden. Dat werkt natuurlijk niet altijd, want soms sta je onder druk en draait het enkel om overleven. Maar zelfs dan moet je nog winnen.'

Reageer op Ajax directeur V.d Sar: 'Beleid is om jeugd de kans te geven in het eerste'