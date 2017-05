Voor de Fransen een domper dat Lacazette niet kan meespelen, ook zijn er nog twijfels over Corentin Tolisso. Lacazette heeft een spierscheuring en moet tot 11 mei wachten voordat hij zijn stempel kan drukken op de Europa League halve finale.

De middenvelder Tolisso is nog wel een twijfelgeval, 'Hij incasseerde een grote klap, maar het lijkt minder serieus dan waar we bang voor waren. De kans is ongeveer fifty-fifty dat hij in de selectie zit..'

Woensdagavond om 18.45u staat de aftrap in de Amsterdam Arena op het programma in de heenwedstrijd van de halve finale Europa League.

Reageer op Lyon zonder spits Lacazette naar Ajax voor halve finale heenduel