Wordt het toch Lionel Messi, die nu ook de lijst aanvoert met 33 treffers in de Spaanse Liga en dus de normering x2 mag zien en op 66 punten uitkomt, of is de Nederlander Bas Dost met 31 treffers en dus 62 punten die er aan het eind van het seizoen gaat met deze felbegeerde prijs?

Onder Dost is een kleine marge van 6 punten, omdat Lewandowski op 28 treffers staat en ook een normering van 2 mag noteren en op 56 punten uitkomt. De goalgetter van Borussia Dortmund komt op de vierde plek en Dzeko van AS Roma maakt de top 5 compleet.

Reageer op GOUDEN SCHOEN DOSSIER: Bas Dost runner up achter Lionel Messi