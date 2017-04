Van Marwijk: 'Als ik Wenger was zou ik gewoon vertrekken nu'

Bij Ziggo Sport liet Van Marwijk weten: 'Als ik hem was, zou ik zeggen: het is prima geweest, ik heb een geweldige tijd gehad bij Arsenal. Het is tijd voor een nieuwe coach.'

Een groot deel van de Arsenal aanhang vraagt ook nadrukkelijk om een vertrek van Wenger, 'Daar is niet meer tegenop te boksen. Die spandoeken ziet hij natuurlijk ook overal hangen. Ik vind het heel vervelend voor hem. We moeten ongelooflijk veel respect opbrengen voor iemand die zo lang op zo'n niveau deze club coacht. Maar ik denk dat hij het zelf inmiddels ook wel weet.'

