Koeman realistisch na verlies: 'Chelsea wordt kampioen'

Met 0-3 ging de ploeg onderuit tegen de aankomend kampioen, tenminste als we Koeman moeten geloven. 'We speelde prima, tot die 0-1 viel, Na de openingstreffer ondervonden we veel problemen, maar dat had alles te maken met hun kwaliteiten,' aldus Koeman tegenover de Engelse media.

'We maakten het Chelsea in het eerste uur wel lastig. We creëerden misschien niet heel veel kansen, maar ik was tevreden. Idrissa Gueye speelde een geweldige wedstrijd. Eden Hazard kon niet uitblinken.'

Chelsea zet een goede stap richting de landstitel, het geplaagde team wat vorig seizoen geen potten kon breken laat dit seizoen zien dat het nog gewoon een prijs kan pakken. 'Het is enorm lastig om ze te verslaan. Ze worden kampioen. Wij moeten de motivatie vinden om het seizoen goed af te sluiten.'

Laten op de avond won Tottenham met 2-0 van Arsenal, waardoor het verschil 4 punten blijft met nog 4 duels te gaan in de Engelse Premier League.

