Celtic - Rangers wordt wel heel vaak gespeeld

Vroeger was de Old Firm namelijk vol met spanning en onverwachte gebeurtenissen. Rangers behoorde tot de top en Celtic ook. Tegenwoordig is Rangers echter al een paar keer financieel geklapt en telkens opnieuw begonnen. Daardoor kan de club niet meer meedraaien op het niveau van Celtic, die inmiddels kwaliteit hebben om bij de laatste 16 te horen van de Champions League. Rangers kan het niveau niet aan en mag alleen hopen op troostprijzen zoals een beker.

Het verbaast mij dan ook dat de Schotse League zovaak deze wedstrijden houdt, er wordt teveel tegen dezelfde clubs gespeeld in de competitie. 2 keer een Old Firm? Prima. Maar meer dan 5 keer is gewoon absurd. Als je in Nederland dit systeem zou doen zou je helemaal gek worden van het aantal Klassiekers tussen Ajax en Feyenoord. Maar in Schotland wordt het voornamelijk gezien als leuk (nu nog wel). Ik ben benieuwd hoe ze daar over 10 jaar inzitten.

Zorg er gewoon voor dat Rangers 2 keer in een seizoen tegen Celtic speelt en dat het zich kan klaarstomen voor de klassieke match. Zovaak zo'n pot, betekent alleen maar dat niemand het meer écht leuk gaat vinden. Ja, alleen voor Celtic is het leuk, om regelmatig even een pak slaag uit te delen. Laten we Rangers alstublieft heel houden.

