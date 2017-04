Slachtoffer Wolfsburg liet zich gewillig naar de slachtbank leiden, want een 6-0 zege stond er na 90 minuten op het bord. De Beierse week doorboorde de plannen voor de Champions League (twee weken terug) en afgelopen week de Duitse beker, maar de 27e landstitel op rij was zaterdagmiddag wel een feit. De vijfde landstitel op rij alweer voor Bayern.

Alaba opende de score met een schitterende vrije trap, waarna het de beurt was aan Lewandowksi die twee keer raak schoot en op een totaal van 28 treffers komt dit seizoen. Het doelpuntloos gelijkspel van achtervolger Leipzig bij FC Ingolstadt 04 was voor Bayern genoeg om er dus een feestje van te maken in de Volkswagen Arena.

Na rust was het Bazoer die nog een kleine kans had op een enige aansluitingstreffer, waarna Bayern opnieuw de show compleet maakte en uitliep naar een 0-6 zege. Een klein kwartier voor tijd kreeg Gustavo zijn tweede gele kaart en dus rood, waarna Bayern nog twee keer mocht scoren.

Robben pakte met Bayern zijn 10e persoonlijke landstitel alweer.

Reageer op Bayern Munchen slacht Wolfsburg en is opnieuw landskampioen