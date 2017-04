Sampaoli moet Bauza vervangen als bondscoach Argentinië

Sampaoli moet de Argentijne naar het WK van 2018 leiden, waar de Argentijnen al langer een oogje hadden op Sampaoli en hem vorig jaar zomer al wilde aanstellen, maar toen hij net bij Sevilla aan de slag ging.

'Op dit moment is het mijn droom om succesvol te zijn met Sevilla, maar ik zou het helemaal geweldig vinden om ooit bondscoach van mijn land te zijn,' liet Sampaoli destijds weten.

In de Champions League werd Sevilla uitgeschakeld door Leicester City, in Spanje staat hij momenteel derde in de Liga. De Argentijnse bond wil dus opnieuw een poging wagen om hem te halen en deelname aan het WK veilig te stellen.

