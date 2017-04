Feyenoord supporters kunnen voor 10 euro duel kijken in Kuip

Mocht Feyenoord in het duel met Excelsior kampioen worden, mogen de fans blijven zitten om het feestje te vieren wanneer de selectie terugkomt. Via en woordvoerder van de Rotterdamse topclub is er nog geen duidelijkheid uitgesproken over hoeveel schermen er worden opgehangen in de Rotterdamse Kuip.

'Afhankelijk van hoe wij de schermen gaan neerzetten, wordt er een capaciteit bepaald. Vervolgens kunnen wij zeggen hoe veel meer plaatsen er beschikbaar komen. De capaciteit zal in ieder geval tussen de 30.000 en de 45.000 plaatsen liggen.'

