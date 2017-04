Ten Cate laat los: 'Van Breukelen had het niet zo op Gullit'

Het leek er alle schijn van te hebben dat Van Breukelen het niet zag zitten om Gullit aan te stellen als assistent van Ten Cate. Na een gesprek van dik vier uur tussen Van Breukelen en Ten Cate, bedankte de laatst genoemde voor de functie. De KNVB richtte hierdoor haar peilen op het duo Advocaat en Gullit, terwijl juist laatst genoemde dus niet welkom leek te zijn.

In gesprek met De Telegraaf liet Ten Cate weten dat Van Breukelen Gullit niet wilde hebben omdat hij te weinig draagvlak had binnen de KNVB om de rol als assistent te krijgen. Voor de rest wil Ten Cate er weinig over loslaten, omdat het een gesloten boek is voor hem.

Maar nu Advocaat als bondscoach lijkt aangesteld te worden, lijken de problemen ineens als sneeuw voor de zon verdwenen wanneer Gullit als assistent mee zou komen. Eerder noemde Gullit Van Breukelen nog onbetrouwbaar en raakte beide heren in de clinch.

