Tegenover De Gelderlander laat Lewakabessy weten dat de spanning bij de Nijmegenaren inmiddels wel is afgenomen. 'Het is nog te vroeg om te juichten voor conclusies, maar het is allemaal wat minder,' aldus de oud verdediger.

'Je zag de laatste weken dat er spanning was om iets fout te doen, die spanning is er nu een beetje af. Dat hebben we nu ook wel nodig, het vertrouwen moet terugkomen. Dan kunnen we vooruit kijken.'

'Peter heeft er alles aan gedaan, maar de klik was er gewoon niet. Dat is zonde. Het belangrijkste is dat NEC probeert in de Eredivisie te blijven, als daar dan een speler of trainer voor moet wijken is dat maar zo. Dat weet Peter zelf ook wel. 12 van de laatste 13 duels gingen verloren, normaal gesproken wordt er veel eerder ingegrepen.'

Reageer op Rust lijkt terug bij NEC na ontslag Griek Hyballa