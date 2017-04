Steven Gerrard komend seizoen bij onder 18 aan de slag bij Liverpool

Sinds jl februari werkt Steven Gerrard al samen bij de jeugdelftallen van Liverpool, waar hij in de hoofdmacht 710 officiele duels achter zijn naam mocht schrijven. Na een Amerikaans avontuur kwam hij terug bij zijn clubliefde en heeft hij zich de afgelopen tijd kunnen ontplooien.

Volgend seizoen komt de positie bij het elftal onder 18 vrij omdat trainer Neil Critchley doorschuift naar de onder 23. Voor Gerrard de uitgelezen kans om een eigen elftal onder zijn hoede te nemen, 'Ik heb de afgelopen tijd een hoop geleerd van de technische staf en we hadden het gevoel dat het voor mij nu tijd was een eigen team te trainen.'

Het hoofd jeugdopleidingen is maat wat blij met de komst van Gerrard bij het onder 18 elftal, 'De Onder 18-spelers kunnen ontzettend veel leren van iemand als Steven. We twijfelen er niet aan dat hij enorm succesvol zal zijn in deze nieuwe baan,' valt te lezen op de clubwebsite.

De afgelopen drie maanden heeft Gerrard zijn diensten al dubbel en dwars bewezen bij de jeugdopleiding van Liverpool. 'De ervaring en kennis die Steven met zich meebrengt, is van onschatbare waarde. Hij kan onze talenten fantastisch begeleiden en van advies voorzien. Dit is voor hem het perfecte moment de volgende stap te zetten in zijn loopbaan als trainer.'

