Anastasiou: 'Met juiste mensen bij Roda, komt club in linker rijtje'

'Het is een zwaar jaar geweest. Er is zo veel gebeurd, het meeste is niet naar buiten gekomen. Ik heb nog steeds een Roda-hart en hoop dat de club snel meer rust en structuur zal krijgen,' laat de Griek weten in gesprek met VI. 'Met een goed plan en de juiste mensen kan Roda weer opklimmen naar het linkerrijtje, dat geloof ik echt. Stabiliteit is vereist. Elk jaar een nieuwe trainer draagt daar helaas niet aan bij.'

De Griek stond lang ter discussie bij Roda JC, toen de club ineens het licht gezien leek te hebben en momenteel 2 punten boven de rode streep staat. 'Ik ben daar niet teleurgesteld of kwaad over,' laat de Griek weten over de situatie van zijn trainersschap.

'Ik ben realist en snap dat Roda nu alleen bezig is om in de Eredivisie te blijven. Aan de andere kant moet ik ook voor mezelf kiezen. De kans om voor langere termijn aan de slag te gaan bij een stabiele club, waar ik de ruimte krijg voor mijn eigen staf, mijn eigen team en mijn eigen visie, wilde ik niet laten passeren.'

Voor Roda JC wacht het duel met Willem II en Vitesse nog om handhaving in de Eredivisie veilig te stellen.

