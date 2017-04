Advocaat: 'Niet eerder dan 1 juni bij KNVB, Gullit als assistent'

Advocaat wil eerst het seizoen afmaken bij Fenerbahce, alvorens te kunnen nadenken over een eventuele vervolgstap (bij de KNVB red.). Ook bevestigd Advocaat dat hij Gullit heeft gevraagd als zijn rechterhand bij de KNVB wanneer ALS hij zou instappen.

'Eerst moet Gullit zelf rondkomen met de KNVB, vervolgens kunnen we samen bij het Nederlands elftal gaan werken. Dat maakt me blij,' laat Advocaat weten in gesprek met de NOS.

Oranje speelt op 31 mei tegen Marokko, dan is Advocaat nog niet van de partij. Maar de duels van 4 juni (Ivoorkust) en het WK kwalificatieduel met Luxemburg zijn wel haalbaar. Klein detail, de Oranje Internationals hebben geen trek in een terugkeer van Advocaat.

