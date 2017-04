Pochettino: Tottenham is klaar voor landstitel Premier League

Zowel Chelsea als Tottenham wisten het midweekse duel in winst om te zetten, hierdoor blijven The Blues op 4 punten voorsprong van Tottenham met nog 5 wedstrijden te gaan.

'Het team heeft laten zien dat we er klaar voor zijn, Eerst vonden we het vooral belangrijk om hoger dan Arsenal te eindigen. Nu willen we Chelsea voorbij. Op weg naar titels moet je mentaal sterk zijn, vertrouwen hebben en groot durven dromen,' laat Pochettino weten in gesprek met de Engelse pers.

De Argentijnse coach ziet dat het al een tijd goed gaat dat slechte wedstrijden ook in winst worden omgezet. Een ploeg die klaar is voor de landstitel. 'We hebben laten zien veel te hebben geleerd van vorig seizoen. Toen speelden we goed en het was voor ons een uitdaging dat niveau en die resultaten weer te behalen. We hebben laten zien daartoe in staat te zijn.'

