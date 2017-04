Het uitduel bij Deportivo La Coruna werd ruimschoots gewonnen, en dat zonder de grootmachten Kroos en Ronaldo. Gelukkig was daar Casemiro die Real bij de hand nam.

Binnen een minuut was het Morata die Real in het zadel hielp, maar de kansen die de gehele wedstrijd werden gecreerd hadden naar dubbele cijfers kunnen leiden als Real zuiver was in de afwerking.

Het blijft in ieder geval in het spoor van FC Barcelona en de landstitel.

Reageer op VIDEO: Isco en Assensio nemen Real bij de hand bij 2-6 zege