Rutten wees KNVB ook af: Wil geen assistent bondscoach zijn

Bij de KNVB was Ten Cate in beeld om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden, maar dat was slechts een illusie voor de KNVB. 'Met Ten Cate heb ik een prima gesprek gehad en goed over voetbal kunnen praten,' liet Rutten weten in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Toch heb ik besloten om het aanbod niet aan te nemen, aangezien ik in deze fase van mijn carrière als hoofdcoach werkzaam wil blijven.'

Rutten was tot afgelopen januari werkzaam bij Al-Shabab en zit zodoende zonder werkgever. De oud trainer van o.a FC Twente, Schalke 04, PSV, Vitesse en Feyenoord zag het niet zitten om als assistent bondscoach aan de slag te gaan.

