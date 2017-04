Barcelona werkt aan doelsaldo in speeltuin Osasuna, 7-1!

Door de overwinning op Real Madrid in het eigen Santiago Bernabeu, is FC Barcelona weer terug in de titelrace in de Spaanse Liga. Het midweekse duel tegen Osasuna moet gezien worden als herstart, op weg naar de titelprolongatie.

Het 'oefenpartijtje' tussen Osasuna en FC Barcelona begon zoals verwacht, FC Barcelona aanvallend en Osasuna op de defensieve toer. Binnen een klein kwartier was het Lionel Messi die een foutje van de defensie van Osasuna direct afstrafte en de 1-0 binnen lobte.

Nog binnen het halfuur was het Andre Gomes die de score voor FC Barcelona verdubbelde door een mooie aanval over rechts af te ronden met een binnentikker. Een 2-0 ruststand was nog zacht uitgedrukt.

Het tweede bedrijf begon voor FC Barcelona slecht, Osasuna leek wakker geschud en kwam binnen 3 minuten op 2-1, de aansluitingstreffer gaf de thuisploeg moed. Maar even na de schrik bekomen, was het opnieuw FC Barcelona wat de lakens uitdeelde.

Via opnieuw Andre Gomes, Messi, Alcacer en Mascherano (strafschop) en opnieuw Alcacer liep de Catalaanse grootmacht uit naar een grote zege en heeft het in ieder geval voor even de koppositie in de Spaanse Liga terug weten te veroveren. Rivaal Real Madrid is later op de avond begonnen in het uitduel tegen Deportivo La Coruna en kan bij winst weer op gelijke hoogte komen.

