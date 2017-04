'We gaan het doen, want we hebben tot nu toe alleen maar positieve reacties gehad op het systeem,' liet Infantino weten. De Zwitser is al langer voorstander van de videoscheidsrechter, wat in Nederland bijvoorbeeld al in het bekertoernooi werd gebruikt tussen PSV - Feyenoord.

'Als een scheidsrechter een fout maakt, kan het niet zo zijn dat de scheidsrechter de enige is die het niet gezien heeft.' Ook komende zomer op het toernooi van de Confederations Cup moet de videoscheidsrechter al worden ingetreden. De IFAB moet nog wel akkoord geven.

Reageer op Infantino: WK 2018 voorzien van videoscheidsrechter