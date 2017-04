Stevens zelf laat weten niet onwillig te staan naar een plek in de RvC bij het Duitse Schalke04. Tegenover Sport1 laat de voorzitter weten: 'We zijn met elkaar in gesprek en we kijken hoe we Huub kunnen binden.'

Trainer Huub Stevens was in het verleden tweemaal werkzaam voor Schalke04 en liet weten dat hij niet onwillig staat naar een terugkeer naar zijn oud werkgever. Op 21 mei krijgt Stevens een afscheidsduel, precies 20 jaar geleden dat hij met Schalke de UEFA Cup wist te winnen.

Stevens zal op 21 mei het team 'Eurofighters and Friends' onder zijn hoede hebben, bestaande uit spelers van dat jaar aangevuld met bekende grote namen.

Reageer op Stevens neemt rol als RvC bij Duits Schalke04 in overweging