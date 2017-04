Een overzicht van de wedstrijden van de woensdagavond 26 april 2017.

19.30u La Liga: FC Barcelona - Osasuna

In de Spaanse Liga staat het kampioenschap weer helemaal open, de Catalaanse grootmacht wist de Clasico in de laatste minuut naar winst op te buigen waardoor de laatste duels er zeker toedoen in de Liga op weg naar de titelprolongatie.



20.45u Bayern Munchen - Borussia Dortmund (Halve finale DFB Pokal)

Dinsdag wist Frankfurt zich al in de finale van het Duitse bekertoernooi te spelen, daar moet vanavond de andere finalist bijkomen. Opnieuw staan beide grootmachten tegenover elkaar. Bayern wil de nare nasmaak uit de CL uitschakeling wegspoelen en voor de dubbel gaan, Dortmund kan alleen de beker winnen dit seizoen en gaat voor die prijs.



20.45u Arsenal - Leicester City (Premier League).

Voor The Gunners staat er dit seizoen weinig tot niets meer op het programma, Europees voetbal lijkt uit zicht. De wedstrijd om de koning des baards eigenlijk in de Premier League.



21.00u Crystal Palace - Tottenham Hotspur (Premier League)

Voor Tottenham moet er gewonnen worden om het zicht op koploper Chelsea niet kwijt te geraken. De Londenaren wisten gisteren met 4-1 te winnen en Tottenham kan zich dus geen misstap permiteren. Een duel waar het om gaat.



21.05u PSG - AS Monaco (returnduel Coupe de France)

Voor PSG en Monaco staat vanavond het returnduel in de Franse halve finale beker op het programma, gaat Monaco voor de dubbel dit seizoen?



21.30u Deportivo La Coruna - Real Madrid

Voor de Madrilenen moet het verlies in de Clasico worden weggespoelt en moet het vizier op de landstitel, en dat zonder Ronaldo en Kroos die rust krijgen van Zidane. Kan Real de koppositie versterken?

Reageer op VOORBESCHOUWING: PROGAMMA WOENSDAG 26 APRIL