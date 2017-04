Robben kijkt uit naar clash met Borussia Dortmund. 'Laat maar komen'

Dinsdagavond wist Frankfurt zich al te verzekeren van de bekerfinale in Duitsland, vanavond zullen Bayern Munchen en Borussia Dortmund uit gaan maken wie de andere finalist van de DFB Pokal gaat worden. Robben liet weten nog altijd honger naar succes te hebben en kijkt uit naar de clash.

Wat er gebeurde in Bernabeu wil Robben niet te lang bij stilstaan, ''De frustratie was groot, erg groot. We kunnen onszelf niet echt iets kwalijk nemen. We hebben alles gegeven in Madrid.'

Het winnen van de dubbel is dit seizoen topprioriteit bij Bayern geworden na de uitschakeling in de Champions League. De voorsprong op Leipzig is 8 punten en de titel lijkt bijna binnen handbereik, maar Bayern wil meer en gaat voor de dubbel. Vanavond wacht het topduel met Borussia Dortmund in eigen huis, 'Ik verwacht een intense wedstrijd. Als we honderd procent geven, weet ik zeker dat we ze weer kunnen verslaan. Ik ben vol vertrouwen, we moeten vol gas gaan. Dan is er maar één winnaar mogelijk.'

Voor de 33-jarige Robben is het logisch om gemotiveerd te zijn voor de grote wedstrijden, helemaal wanneer er nog iets te winnen valt. 'Als ik train en als ik speel, geef ik altijd alles. Dat zit in mijn karakter. Talent is één, maar je hebt ook de juiste mentaliteit nodig. Dat heeft een grote rol gespeeld bij mijn prestaties, dat ik altijd vol gas ga en het beste uit mezelf probeer te halen.'

