KNVB wil in toekomst ook wedstrijden op maandag laten spelen

De KNVB heeft te kennen gegeven open te staan voor wedstrijden op maandagavond en wil dat vanaf komend seizoen al laten ingaan. In Nederland is het al langer een punt van discussie over de te weinig rust die de spelers krijgen na een midweekse Europese wedstrijd. Daar waar het in andere landen al lang geen probleem is.

´Op zich een prima suggestie, bij ons staat het sportieve belang altijd voorop,´ laat KNVB directeur Gijs de Jong weten in gesprek met VI. ´Nu we het competitieformat tegen het licht houden, zal dit ook zeker worden besproken. Maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten dat je zeker een topwedstrijd niet zomaar even verschuift.´

Dat de KNVB achter het plan staat, wil niet zomaar zeggen dat het doorgedrukt wordt. Er komen vele externe partijen bij kijken wil dit doorgang vinden. ´De fans zijn er weken mee bezig, politie moet worden ingezet en FOX heeft zondag gigantische kijkcijfers gehaald. Maar de discussie gaat zeker plaatsvinden.´

