Brood verlengt bij PSV en blijft assistent van Cocu

De trainer heeft zijn contract met een seizoen verlengt bij PSV, waardoor Cocu volgend seizoen ook een beroep kan blijven uitoefenen op zijn assistent. Zo laten de Eindhovenaren weten op de clubwebsite.

Marcel Brands is blij dat Brood nog een jaar aanblijft binnen PSV, 'We zijn tevreden over de inbreng van Ruud in de technische staf. Ruud voelt zich bij ons thuis, de waardering is wederzijds. Een goede basis om samen verder te gaan.'

Brood is nu aan zijn tweede seizoen bezig bij PSV, waardoor hij hoofdtrainer was bij NEC. NEC wist onder zijn leiding te promoveren naar de Eredivisie. 'Het is geweldig mooi om op dit niveau een steentje bij te kunnen dragen. Alles staat in het teken van presteren, elke dag weer. Dat past bij mij,' aldus Brood.

