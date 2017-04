David Endt: 'Het zou eigenlijk Johan Cruijff Plein moeten heten'

'Eigenlijk had het al zo moeten zijn, maar ik ben blij dat het stadion nu zo gaat heten. Alleen de naam Arena zou ik iets anders willen hebben. Het woord arena is latijn voor zand. Het zou Johan Cruijff Plein moeten zijn,' laat Endt weten in gesprek met NOS.

'Ik overdrijf een beetje, maar Johan Cruijff Plein zou refereren aan pleintjesvoetbal. Het plein was voor hem de basis.'

Ook oud Ajax voorzitter Van Praag was in alle staten toen hij het nieuws te horen kreeg, 'De Johan Cruijff Arena krijgt in de hele wereld nu een aparte lading. Voor de stad is dat heel mooi.'

