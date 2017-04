Maar of het ook daadwerkelijk einde carriere is, dat hoeft niet perse volgens orthopedisch chirurg Rien Heijboer. Eerder onderzocht Heijboer de Zweed ook al in zijn periode bij Internationale, hij laat dan ook weten: 'Het is een sterke jongen, ook mentaal. En Zlatan is natuurlijk een speciale. Ik denk niet dat dit het einde van zijn carrière is.'

De herstelperiode van Zlatan moet volgens Heijboer te doen zijn, de leeftijd mag daarin geen rol spelen voor de Zweed. Het is echter niet te hopen dat er bijkomende schade wordt gevonden, dan wordt het wel een lastig verhaal.

'Ik heb hem neer zien komen met overstrekte knie. Als zijn kruisband kapot is, draait het uit op een operatie. Dat kost een maand of acht, maar hij kan daarna terugkomen op zijn oude niveau. Is zijn meniscus kapot en is er ook kraakbeenschade, dan wordt het een moeilijk verhaal.'

De operatie van Zlatan staat op de planning in de VS, waar spoedig met het herstel begonnen kan worden.

Reageer op Kniespecialist Zlatan: 'Het wordt lastig, maar een einde hoeft niet'