Enig klein detail is dat de Oranje Internationals een terugkeer van Advocaat allerminst zien zitten. De NOS laat doorschemeren dat Ten Cate nu is doorgestreept en Advocaat de voornaamste persoon is om de vacature als bondscoach in te gaan vullen. Binnen 3 dagen wil de bond duidelijkheid verschaffen over de situatie.

Vorig jaar werd Advocaat aangetrokken als assistent bondscoach, waarna hij al snel koos voor een avontuur bij het Turkse Fenerbahce. Dat ging er niet in bij de spelersgroep. Arjen Robben, Wesley Sneijder en Kevin Strootman hebben aangegeven liever niet te willen dat Advocaat terugkomt.

Reageer op Oranje spelers zien niks in terugkeer Advocaat bij Oranje