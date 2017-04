Ten Cate was het eerst niet, toen weer wel en nu definitief niet

'De baan is mij maandagavond toegezegd. Maar uiteindelijk heb ik besloten dat niet te doen,' laat Ten Cate weten in gesprek met De Telegraaf. Hans van Breukelen sprak meerdere malen met Ten Cate, die zich weinig gesteund voelde door de KNVB.

Doordat Ten Cate bedankt, heeft KNVB-baas Jean-Paul Decossaux zijn mening laten weten dat Advocaat dan nog zijn enige hoop is. 'Als je zo'n verantwoordelijke baan aanneemt, voor mij de meest eervolle in het Nederlandse voetbal, is het essentieel dat de hele organisatie daar achter staat, anders wordt het geen succes,' aldus Ten Cate.

'Ik geloof heilig dat Oranje voldoende kwaliteit heeft zich te kwalificeren voor het WK in Rusland. Verder heb ik alleen maar waardering voor alle echte voetbalexperts die mijn kandidatuur steunden en voor Hans van Breukelen die voor mij zijn nek heeft uitgestoken. Ik wens hem veel succes in zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach en hoop dat het Oranje heel erg goed gaat,' sloot Ten Cate af.

