Dinsdagochtend ging het laatste ticket over de toonbank, wat inhoudt dat het halve finale thuisduel in een rap tempo is uitverkocht. Ajax meldt op de clubwebsite dat er een mogelijkheid is dat er nog extra kaarten vrijkomen wanneer de UEFA te weinig tickets heeft afgenomen.

Het heenduel was in eerste instantie geboekt op 4 mei (donderdag, dodenherdenking), maar de gemeente Amsterdam zette een dik streep door de rekening. Hierdoor wordt het thuisduel nu een dag eerder op woensdagavond gespeeld.

Het returnduel op 11 mei zal gewoon om 21.05 worden afgetrat volgens schema. Mocht Ajax de halve finale overleven, mag op het op 24 mei in de finale in Stockholm aantreden tegen de andere finalist die voortkomt uit het duel tussen Manchester United en het Spaanse Celta de Vigo (bekend uit de groepsfase).

Reageer op Ajax in uitverkochte Arena tegen Lyon in halve finale EL