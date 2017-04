NEC maakt seizoen af met De Groot en Pothuizen, maar kijkt wel verder

Zowel Pothuizen als De Groot hadden dit seizoen al het beloftenelftal van NEC onder hun hoede, maar nu worden beide heren dus doorgeschoven om het eerste boven water te houden.

De club liet weten ook naar externe partijen te kijken, maar geeft de voorkeur nu aan het duo om het lopende seizoen af te maken. De enige binnen de club met de juiste trainerspapieren is Ernie Brandts, waar de club snel mee om tafel wil gaan.

De Technisch manager geeft tekst en uitleg op de clubwebsite: 'De club en met name ook de selectie heeft in deze belangrijke periode baat bij rust. Samen met Ron en Patrick willen we hiervoor zorgen. Jeffrey Leiwakabessy zal voor de komende periode een verbindende rol tussen staf en selectie gaan bekleden.'

NEC staat met nog twee duels te gaan 2 punten verwijderd van de veilige nummer 15 (momenteel Roda JC). AZ komt het eerste weekend van mei op bezoek, waarna het laatste competitieduel in Heerenveen afgewerkt moet worden.

