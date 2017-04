Real Madrid verdediger Ramos slechts een duel geschorst na aanslag op Messi

De vliegende tackle met twee benen op Lionel Messi in de Clasico was voor arbiter Rodriguez Rodriguez reden genoeg om Ramos met een directe rode kaart vroegtijdig te laten vertrekken. Een cynisch klapgebaar naar de scheidsrechter werd echter over het hoofd gezien.

Ramos wordt voor slechts een duel geschorst, waardoor de verdediger slechts het competitieduel met Deportivo La Coruna aan zijn neus voorbij ziet gaan. Eerder werd FC Barcelona aanvaller Neymar voor precies hetzelfde gebaar wel extra geschorst door de Spaanse bond.

