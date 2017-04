De voetbalbond in Griekenland heeft dinsdag echter anders besloten en Olympiakos Piraeus mag de behaalde landstitel behouden. De geldboete van 15.000 euro moet wel worden betaald, daarbij moet het de komende vier thuisduels zonder supporters afwerken.

Afgelopen zondag werd er met 5-0 gewonnen van PAS Giannina en werd de 44e landstitel in de wacht gesleept. De club kon echter niet zeker het kampioenschap vieren, omdat de Griekse bond hen nog een straf van 6 punten boven het hoofd liet hangen na de supportersrellen in de beker tegen AEK Athene.

Maar de Griekse bond besloot dinsdag anders, waardoor Olympiakos de 44e landstitel mag behouden. Anderzijds was PAOK er met de titel vandoor gegaan wanneer er 6 punten in mindering werden gebracht. PAOK gaat nog wel in hoger beroep.

Reageer op Grieks Olympiakos Piraeus mag titel behouden