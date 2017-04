Amsterdam Arena wordt Johan Cruijff Arena

Johan Cruijff was op 25 april jarig en de naam van de Amsterdam Arena zal in de toekomst worden benoemd naar Johan Cruijff. De 70e geboortedag zou vandaag in de familie Cruijff worden gevierd, ter ere aan die verjaardag zwichtte de gemeente Amsterdam.

Het had heel wat voeten in de aarden, waar FC Barcelona al vrij snel was met het benoemen van het mini stadion naar Johan Cruijff. Rond de Amsterdam Arena bleef het lang stil.

Vorige maand sprak zoon Jordi daarover nog zijn ongenoegen uit, 'In Nederland waren er veel losse praatjes over De Arena. Men vond het na mijn vaders dood belangrijk dat het stadion naar hem werd vernoemd. Maar de gesprekken tussen Ajax, De Arena en de gemeente Amsterdam lopen al máánden. Laten we hopen dat het achteraf geen gebakken lucht blijkt te zijn.'

Op de geboortedag van de legendarische nummer 14 waren de partijen het eindelijk eens: et bestuur van de Amsterdam ArenA (Stadion Amsterdam), de directie van AFC Ajax NV en de burgemeester en wethouders Sport en Deelneming van de gemeente Amsterdam hebben in een intentieovereenkomst afgesproken om de naam van de Amsterdam ArenA te wijzigen in de Johan Cruijff ArenA.

De afspraken worden in een contract binnen een halfjaar aan de gemeenteraad voorgesteld. Naast de naamswijziging van de Amsterdam Arena heeft college van B en W ook besloten een plein, straat of brug naar Cruijff te gaan vernoemen.

