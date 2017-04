FC Barcelona: 'Neymar gaat nergens heen, hij is absoluut niet te koop'

Het contract van de Braziliaan loopt nog door tot medio 2021, maar enkele clubs lijken interesse te hebben in de aanvaller van de Catalanen. Toch heeft de Technisch secretaris laten weten dat Neymar niet te koop is. Dat liet hij ook weten in gesprek met RAC1.

Toch lijkt de aanvaller van Juventus al genoemd te worden bij FC Barcelona, Dybala zorgde ervoor dat er succes wordt behaald in de Champions League en schakelde vorige week hoogstpersoonlijk de Catalanen uit in de kwartfinales. 'Hij is een fantastische speler, maar we hebben al de drie beste aanvallers in de wereld.'

