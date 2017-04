PSV wil minimaal 50% eigen jeugd terugzien in eerste elftal

'Het is geen doel op zich, maar wij streven er naar om 50 procent van de eerste selectie uit de eigen opleiding te hebben. Wat ik weet van Barcelona: als je start met zo'n systeem, duurt dat een jaar of vijf, zes. Dit gaat de komende jaren doorzetten,' liet algemeen Directeur Toon Gerbrands weten op PSV TV.

'Wij zijn een jaar geleden, met name onder leiding van Marcel Brands en Art Langeler (hoofd jeugdopleiding, red.), begonnen met de jeugdopleiding. Om er voor te zorgen dat er meer spelers door zouden komen in het eerste elftal.'

Dat PSV nu juist meer als koopclub wordt bestempeld, kan Gerbrands niet helemaal plaatsen. 'Terwijl de beeldvorming juist andersom is: dat Ajax dé opleidingsclub is en PSV meer een koopclub.' wanneer er een jeugdspeler meer van Ajax in de basis staat dan bij de Eindhovenaren.

