Davy Klaassen: 'Iedereen weet het beter dan ik, er is nog nergens contact'

Nu Ajax de landstitel definitief uit het hoofd lijkt te kunnen zetten, lijkt de geruchtenstroom alweer op volle toeren te draaien. Klaassen probeerd zich daarvoor af te sluiten, hoe moelijk het ook is met alles wat je leest en hoort.

Ajax verloor afgelopen weekend met 1-0 op bezoek bij PSV, Klaassen liet weten: 'We zijn een echt team. Dat zag je tegen PSV ook. Het spel was niet goed. Maar we sprintten van voor naar achter.'

En dat terwijl enkele dagen ervoor nog vol lof werd gesproken over Ajax dat de halve finales van het Europa League toernooi wist te bewerkstelligen. 'Als je logisch nadenkt, is het, na 120 minuten in Gelsenkirchen, op een gegeven moment op. Maar we zijn ervoor blijven gaan. We spelen ook veel wedstrijden heel goed. Eigenlijk steeds beter. We hebben een goede selectie, veel goede jongens.'

'Of het dan niet zonde zou zijn om weg te gaan? Ik heb die beslissing nog helemaal niet genomen, hoor. Iedereen doet alsof dat zo is. Het is veel te druk om daarover na te denken. Of ik wegga, is een gevoel. Als ik in de zomer het gevoel heb dat ik wil vertrekken en er is een mooie club, dan maak ik een transfer. Heb ik dat gevoel niet of er komt niets voorbij dat ik wil, dan blijf ik. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Peter Bosz.'

