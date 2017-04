PSV: Luuk de Jong heeft enkelklachten, Ramselaar rugklachten

In het Eindhovens Dagblad liet Cocu weten dat Luuk de Jong zaterdag enkelklachten opliep en dus niet aan de basis kon starten in de topper tegen Ajax, de logische keus was om Bergwijn te laten starten. 'Ik heb hem toch gewoon bij de groep gehouden. We moeten even afwachten hoe lang het duurt.'

'Ook Bart Ramselaar heb ik er niet uitgehaald omdat ik ontevreden was. Hij kampte met rugklachten na een duel en kon niet verder. Hopelijk valt het mee, maar dat moeten we eerst onderzoeken.'

