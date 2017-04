De laatste 13 officiele competitie wedstrijden ging er slechts eentje om in een overwinning, dat is voor trainer Dyballe de doodsteek geweest. Na de nederlaag tegen Excelsior in eigen huis van afgelopen zaterdag waren de rapen gaar en kon het bestuur niet anders.

De club laat via de officiele clubwebsite weten de laatste twee competitieduels af te sluiten zonder hoofdtrainer Dyballa. De Nijmegenaren moeten alles op alles zetten om rechtstreekse degrdatie te ontlopen, maar kan ook nog altijd de nacompetitie ontlopen wanneer er nog gewonnen wordt.

Reageer op NEC zet trainer Dyballa per direct op straat