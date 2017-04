Ter Stegen: Messi weergaloos, hij is van een andere planeet

Doelman Ter Stegen stak na afloop nog even wat veren in de reet van Messi, 'We kennen Messi allemaal en hij kan het verschil maken. Hij is een zeer speciale speler. De rest van ons heeft het fantastische gedaan en samen hebben we de overwinning gepakt,' aldus de goalie in gesprek met El Deportivo Mundo.

'We wilden winnen vandaag, maar het was ook belangrijk om goed te spelen en onze stijl te behouden. Het allerbelangrijste is dat we gewonnen hebben en onze kansen om te competitie te winnen in stand bleven.We weten niet wat er zal gebeuren tussen nu en het einde van het seizoen, maar we hebben de kans om de competitie te winnen en zullen vechten tot het einde.'

